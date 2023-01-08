Греція може відмовитись від німецьких БМП на користь України: подробиці

Афіни впоралися б із пізнішою доставкою БМП Marder, якби Німеччина, яка пообіцяла передати їх Україні в рамках військової допомоги, відправила б їх спочатку Києву

Греція готова не лише передати Україні системи ППО С-300, за що росія загрожує їй "наслідками", а й почекати з постачанням німецьких БМП Marder на користь нашої країни.

У 2022 році Афіни та Берлін погодили угоду про постачання БМП-1 в Україну. Таким чином, Німеччина поставить Греції свої БМП, а Афіни натомість передадуть Києву БМП-1 радянського зразка. Про це повідомляє найбільша німецька щоденна ілюстрована газета-таблоїд Bild.

В Афінах заявили, що готові зачекати на обіцяні поставки, але тоді Німеччина повинна буде одразу передати підготовлену для Греції техніку в Україну.

"Угода про обмін бойовими броньованими машинами з Німеччини до Греції та бронетранспортерами з Греції до України виконується нормально", — зазначив міністр оборони Греції Нікос Панагіотопулос.

Він підкреслив, що на сьогодні Греція поставила в Україну вже більше БМП, ніж гарантовано контрактом. Так, Греція отримала перші 14 машин Marder із Німеччини та поставила Україні 20 БМП.

"У січні ми отримаємо ще більше Marder і доставимо ще більше БМП", — сказав міністр.

Панагіотопулос додав, що Афіни впоралися б із пізнішою доставкою Marder.

"Обороноспроможність Греції не постраждає, якщо постачання Marder буде відкладено", — заявив чиновник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" докладно розповів про характеристики БМП Marder, які незабаром можуть опинитися в Україні.