Греция может отказаться от немецких БМП в пользу Украины: подробности

Афины справились бы с более поздней доставкой БМП Marder, если бы Германия, пообещавшая передать их Украине в рамках военной помощи, отправила их сначала Киеву

Греция готова не только передать Украине системы ПВО С-300, за что россия угрожает ей "последствиями", но и подождать с поставкой немецких БМП Marder в пользу нашей страны.

В 2022 году Афины и Берлин согласовали сделку о поставках БМП-1 в Украину. Таким образом, Германия поставит Греции свои БМП, а Афины взамен передадут Киеву БМП-1 советского образца. Об этом сообщает крупнейшая немецкая ежедневная иллюстрированная газета-таблоид Bild.

В Афинах заявили, что готовы подождать обещанных поставок, но тогда Германия должна будет сразу передать подготовленную для Греции технику в Украину.

"Соглашение об обмене боевыми бронированными машинами из Германии в Грецию и бронетранспортерами из Греции в Украину выполняется нормально", — отметил министр обороны Греции Никос Панагиотопулос.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день Греция поставила в Украину уже больше БМП, нежели было гарантировано контрактом. Так, Греция получила первые 14 машин Marder из Германии и поставила Украине 20 БМП.

"В январе мы получим еще больше Marder и доставим еще больше БМП", — сказал министр.

Панагиотопулос добавил, что Афины справились бы с более поздней доставкой Marder.

"Обороноспособность Греции не пострадает, если поставка Marder будет отложена", — заявил чиновник.

Напомним, ранее "Телеграф" подробно рассказал о характеристиках БМП Marder, которые вскоре могут оказаться в Украине.