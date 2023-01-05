Германия готовит передачу Украине БМП Marder: в СМИ рассказали подробности

Marder могут поступать в Украину из промышленных запасов Германии

После того, как появилась информация, что Франция передаст Украине так называемые "колесные танки" AMX-10RC, в Германии также заговорили о возможном предоставлении нашей стране тяжелой техники.

Так, по данным издания Süddeutsche Zeitung, которое ссылается на собственные источники, в настоящее время в правительственных кругах Германии говорят о "качественно новом шаге" в военной поддержке Украины. В материале указывается, что речь может идти о поставках бронетранспортеров типа Marder, которые могут поступать из промышленных запасов.

Журналисты пишут, что решение было принято в тесной консультации с Францией и США. Однако пока неизвестно, сколько БМП и когда будет поставлено. Отмечается, одновременно с информацией о передаче Украине французских "колесных танков" появились данные о том, что президент США Джо Байден рассматривает возможность предоставления Украине боевых машин пехоты Bradley.

Правительства США и Германии могут объявить о своей части сделки на этой неделе. Три страны обсуждали этот вопрос в течение нескольких недель.

Характеристики БМП Marder

Вес – 33,5 т.

Экипаж – 3 человека.

Десант – 6-7 человек.

Двигатель – 600 л. с.

Автоматическая пушка – 20 мм. Начальная скорость снаряда до 1100 м/с, дальность стрельбы – до 2,5 км. Темп стрельбы – до 800 – 1000 выстрелов. В ней нет стабилизатора.

Максимальная скорость – 65 км/ч.

Другое вооружение – ПТРК Milan. Его дальность стрельбы – до 3 км, пробитие тандемной частью – 1000 мм брони. Вспомогательно – пулемет MG-3.

Запас хода шоссе во всех апгрейдах – 520–600 км.

Напомним, ранее мы писали о том, на что способны первые западные танки, которые получит Украина

Также мы сообщали о том, что Украине передадут новые бронетранспортеры Bastion из Франции.