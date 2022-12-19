"Будет иметь последствия": россия угрожает европейской стране из-за передачи Украине вооружений

В российском МИД против поставок Украине советских систем ПВО С-300

Греция готова передать Украине системы ПВО С-300 для защиты от российских ракет. Взамен страна получит американские системы Patriot, которые Украина расчитывает получить от США. Но страну-агрессора это не устраивает, и она пригрозила "последствиями" в случае помощи Украине.

Об этом заявила представительница Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

У нее случилась истерика по поводу поставок Украине систем ПВО, которые были изготовлены в СССР или россии. В рф утверждаю, что это "провокация" и "откровенно враждебное действие по отношению к россии". Если Греция передаст Украине эти системы ПВО, то якобы нарушит положения российско-греческих межправительственных соглашений о военно-техническом сотрудничестве от 30 октября 1995 года и поставках продукции военного назначения от 3 декабря 2013 года. Греции пригрозили последствиями.

"Соглашения недвусмысленно запрещают Греции реэкспорт поставленной нами военной техники третьей стороне без согласия россии. Попрание договорных обязательств неизбежно будет иметь последствия, не говоря уже о существенном ослаблении обороноспособности Греции в сфере ПВО", — заявила Мария Захарова.

Кроме того, представительница МИД россии считает, что помощь Украине нарушает правила международные правила торговли оружием, которые запрещают его экспорт в страны, где это может привести к нарушению международного гуманитарного права или способствовать обострению конфликтов.

Как именно системы ПВО, которые спасают жизни украинцев от смертоносных российских ракет, могут нарушить гуманитарное право, Мария Захарова не уточнила. Также она попыталась предупредить о том, что российские оккупанты якобы смогут вовремя отследить переданные системы С-300 и эффективно их уничтожить.

"Пока еще не поздно, можно отказаться от опасных замыслов. Еще раз предупреждаем греческое правительство об ответственности", — говорится в заявлении представительницы МИД рф.

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