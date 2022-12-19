Ленд-лиз от США все еще не идет в Украину: названа причина

США тратят средства из собственного бюджета на помощь Украине

Пока ВСУ продолжают добывать трофеи в виде техники оккупантов, которую уже успели прозвать "российский ленд-лиз" всех интересует вопрос, когда же заработает настоящий ленд-лиз. США до настоящего времени не передали Украине ни одной единицы оружия по этой программе.

Как сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии hromadske, это наоборот экономит деньги Украины.

По его словам, Америка пока что передает Украине военную помощь по другим программам, не затрагивая ленд-лиз. Это сэкономит средства из нашего госбюджета в будущем, ведь пока что не нужно платить за оборонные изделия, которые Украина получит от США в рамках ленд-лиза. Спикер МИД объяснил, что в рамках ленд-лиза оружие предоставляется на условиях аренды или лизинга.

Пока что Вашингтон задействует другие программы, чтобы обеспечивать Украину всем необходимым оружием.

"Преимущество этого инструмента — быстрота принятия администрацией США решений по упрощенной процедуре без лишней бюрократии и необходимости голосования по каждому пакету помощи Украине в Конгрессе США. Недостаток – объемы поставок американского оружия в рамках ленд-лиза напрямую зависят от финансовых возможностей Украины", – сказал Николенко.

Он также объяснил, что на нынешнем этапе российско-украинской войны США оказывают помощь нашей стране за счет средств федерального бюджета по нескольким программам. Как минимум их три: Инициатива содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), внешнее военное финансирование (Foreign Military Financing, FMF) и пополнение запасов оружия США (Replenishment of U.S. weapons stocks). Помогать Украине позволяет закон о дополнительных ассигнованиях в поддержку Украины.

За оружие, полученное по этим программам, Украине не нужно платить. То есть, эти три программы, в отличие от ленд-лиза, предусматривают предоставление Украине вооружения, военной техники и боеприпасов на безвозмездной основе.

"Кроме двустороннего измерения помощи со стороны США, американская сторона была инициатором создания Контактной группы по обороне Украины, в работе которой участвуют 50 стран. Благодаря совместным дипломатическим усилиям и ведущей роли США, удалось мобилизовать предоставление Украине со стороны членов НАТО и других партнеров оружия стоимостью 40 миллиардов долларов", — напомнил спикер МИД.

США предоставили помощь на 19,3 млрд долларов из 40. МИД Украины в сотрудничестве с другими странами продолжает работать над тем, чтобы усилить защиту воздушного пространства нашей страны.

Ранее мы рассказывавали о том, что закон о ленд-лизе вступил в силу 1 октября 2022 года. Поддержан закон был еще весной этого года в самом начале войны между рф и Украиной.