У російському МЗС проти постачання Україні радянських систем ППО С-300

Греція готова передати Україні системи ППО С-300 для захисту від російських ракет. Натомість країна отримає американські системи Patriot, які Україна сподівається отримати від США. Але країну-агресора це не влаштовує, і вона пригрозила "наслідками" у разі допомоги Україні.

Про це заявила представниця Міністерства закордонних справ росії Марія Захарова.

У неї трапилася істерика з приводу постачання Україні систем ППО, які були виготовлені в СРСР чи росії. У рф стверджую, що це "провокація" і "відверто ворожа дія по відношенню до росії". Якщо Греція передасть Україні ці системи ППО, то нібито порушить положення російсько-грецьких міжурядових угод про військово-технічне співробітництво від 30 жовтня 1995 року та постачання продукції військового призначення від 3 грудня 2013 року. Греції пригрозили наслідками.

"Угоди недвозначно забороняють Греції реекспорт поставленої нами військової техніки третій стороні без згоди росії. Нехтування договірними зобов’язаннями неминуче матиме наслідки, не кажучи вже про суттєве послаблення обороноздатності Греції у сфері ППО", — заявила Марія Захарова.

Крім того, представниця МЗС росії вважає, що допомога Україні порушує міжнародні правила торгівлі зброєю, які забороняють її експорт до країн, де це може призвести до порушення міжнародного гуманітарного права чи сприяти загостренню конфліктів.

Як саме системи ППО, які рятують життя українців від смертоносних російських ракет, можуть порушити гуманітарне право, Марія Захарова не уточнила. Також вона спробувала попередити, що російські окупанти нібито зможуть вчасно відстежити передані системи С-300 і ефективно їх знищити.

"Поки ще не пізно, можна відмовитися від небезпечних задумів. Ще раз попереджаємо грецький уряд про відповідальність", — йдеться в заяві представниці МЗС росії.

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