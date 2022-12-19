Ленд-ліз від США все ще не йде до України: названо причину

США витрачають кошти з власного бюджету на допомогу Україні

Поки ЗСУ продовжують добувати трофеї у вигляді техніки окупантів, яку вже встигли прозвати "російський ленд-ліз", усіх цікавить питання, коли ж запрацює справжній ленд-ліз. США досі не передали Україні жодної одиниці зброї за цією програмою.

Як повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у коментарі hromadske, це навпаки економить гроші України.

За його словами, Америка поки що передає Україні військову допомогу за іншими програмами, не чіпаючи ленд-лізу. Це заощадить кошти з нашого держбюджету в майбутньому, адже поки що не потрібно платити за оборонні вироби, які Україна отримає від США в рамках ленд-лізу. Спікер МЗС пояснив, що в рамках ленд-лізу зброя надається на умовах оренди чи лізингу.

Поки що Вашингтон задіює інші програми, щоб забезпечувати Україну усією необхідною зброєю.

"Перевага цього інструменту — швидкість прийняття адміністрацією США рішень щодо спрощеної процедури без зайвої бюрократії та необхідності голосування щодо кожного пакету допомоги Україні в Конгресі США. Недолік — обсяги поставок американської зброї в рамках ленд-лізу безпосередньо залежать від фінансових можливостей України", — сказав Ніколенко.

Він також пояснив, що на нинішньому етапі російсько-української війни США надають допомогу нашій країні за рахунок коштів із власного федерального бюджету за кількома програмами. Як мінімум їх три: Ініціатива сприяння безпеці України (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI), зовнішнє військове фінансування (Foreign Military Financing, FMF) та поповнення запасів зброї США (Replenishment of US weapons stocks). Допомагати Україні дозволяє закон про додаткові асигнування на підтримку України.

За зброю, отриману за цими програмами, Україні не треба платити. Тобто ці три програми, на відміну від ленд-лізу, передбачають надання Україні озброєння, військової техніки та боєприпасів на безоплатній основі.

"Крім двостороннього виміру допомоги з боку США, американська сторона була ініціатором створення Контактної групи з оборони України, в роботі якої беруть участь 50 країн. Завдяки спільним дипломатичним зусиллям та провідній ролі США вдалося мобілізувати надання Україні з боку членів НАТО та інших партнерів зброї вартістю 40 мільярдів доларів", — нагадав речник МЗС.

США надали допомогу на 19,3 млрд доларів із 40. МЗС України у співпраці з іншими країнами продовжує працювати над тим, щоб посилити захист повітряного простору нашої країни.

Раніше ми розповідали про те, що закон про ленд-ліз набув чинності 1 жовтня 2022 року. Підтриманий закон був ще навесні цього року на самому початку війни між росією та Україною.