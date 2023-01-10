Буде більше військової допомоги: до Харкова раптово приїхала глава МЗС Німеччини

Німеччина обіцяє продовжувати підтримувати Україну

Голова Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок після неоголошеного візиту до Харкова заявила, що українці можуть і надалі розраховувати на повну підтримку Берліна.

Як повідомляється на сайті МЗС Німеччини, під час візиту міністр назвала місто "символом абсолютного божевілля російської агресивної війни в Україні та нескінченних страждань".

Вона зазначила, що її візит мав на меті отримати уявлення про те, що відбувається в Харкові, і послухати про те, як жителі справляються з війною та взимку.

"У всіх куточках України, від Харкова до Херсона та Києва, люди повинні знати, що вони можуть розраховувати на нашу солідарність та підтримку", — сказала Бербок, зазначивши, що йдеться про допомогу з енергетичним обладнанням та теплими речами, а також зброєю для ЗСУ.

Також міністр повідомила, що Берлін хоче зробити Києву "конкретні пропозиції" щодо зміцнення верховенства права, боротьби з корупцією та наведення процедур відповідно до стандартів ЄС, щоб прискорити процес вступу України до Євросоюзу.

Своєю чергою глава МЗС України Дмитро Кулеба, який прибув до Харкова разом з Бербок, зазначив, що хоч місто отримало масштабні пошкодження від дій росіян, воно також є свідченням успішного контрнаступу ЗСУ.

"Харків зараз є символом успішних українських контрнаступів, які доводять, що Україна переможе за достатньої підтримки партнерів", — написав він у своєму Twitter, і додав, що не сумнівається у найближчому вступі військової допомоги від Німеччини.

Як повідомлялося раніше, Бербок напередодні заявила, що доти, доки росія не стане демократичною країною, мати нормальні стосунки з нею неможливо.