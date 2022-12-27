Нормальних відносин бути не може: у Німеччині зробили жорстку заяву про росію

Німеччина хотіла б бачити росію "мирною та демократичною"

Нинішня Росія становить загрозу для своїх сусідів, а тому Німеччина не бачить можливості підтримувати з нею нормальні відносини.

Як розповіла в інтерв’ю румунському порталу Digi24 глава МЗС ФРН Анналена Бербок, Європа має зміцнити свою спільну безпеку проти росії на постійній основі.

"Ми маємо чітко усвідомлювати: з цією росією не може бути нормальних відносин", — сказала вона.

Міністр зазначила, що Німеччина, "як і багато росіян", хотіла б бачити росію мирною, демократичною та такою, що не створює загрози для своїх сусідів. Втім, вона наголосила, що зараз світ перебуває в іншій реальності.

Бербок додала, що поки що росія продовжує свою агресивну війну проти України Захід має посилювати санкції проти кремля, оскільки українці також захищають свободу мешканців Європи.

Глава МЗС Німеччини додала, що саме тому її країна допомагатиме Україні стільки, скільки знадобиться і це включатиме зброю, фінанси та гуманітарну допомогу.

Як повідомлялося раніше, на початку грудня Німеччина вийшла на друге місце серед країн світу, які найактивніше допомагають Україні, на першому, як і раніше, залишаються США.