Нормальных отношений быть не может: в Германии сделали жесткое заявление о россии

Германия хотела бы видеть россию "мирной и демократической"

Нынешняя россия представляет угрозу для своих соседей, а потому Германия не видит возможности поддерживать с ней нормальные отношения.

Как рассказала в интервью румынскому порталу Digi24 глава МИД ФРГ Анналена Бербок, Европа должна укрепить свою общую безопасность против россии на постоянной основе.

"Мы должны четко осознавать: с этой россией не может быть нормальных отношений", — сказала она.

Министр отметила, что Германия, "как и многие россияне", хотела бы видеть россию мирной, демократической и не создающей угрозы для своих соседей. Впрочем, она подчеркнула, что сейчас мир находится в другой реальности.

Бербок добавила, что пока россия продолжает свою агрессивную войну против Украины Запад должен ужесточать санкции против кремля, так как украинцы также защищают свободу жителей Европы.

Глава МИД Германии добавила, что именно поэтому ее страна будет помогать Украине столько, сколько понадобится и это будет включать в себя оружие, финансы и гуманитарную помощь.

Как сообщалось ранее, в начале декабря Германия вышла на второе место среди стран мира, которые наиболее активно помогают Украине, на первом, как и прежде остаются США.