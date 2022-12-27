россия несет лишь смерть: свежий репортаж из Херсона

Многим херсонцам пришлось отдать свои жизни

Российские оккупанты принесли много горя Херсону и продолжают нести смерть даже после бегства с правобережной части Херсонской области.

На кладбищах можно встретить довольно много свежих могил с украинскими флагами, также захоронения встречаются прямо у въезда в город. Как это выглядит, — запечатлел корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Могилы встречают уже сразу при въезде в Херсон. Невеселые кладбищенские пейзажи видны прямо из окон поезда по пути в город.

Могилы при въезде в Херсон

Также наш корреспондент побывал на кладбище Геологов на северо-западе Херсона, — там тоже можно встретить много свежих могил, как военных, так и мирных жителей.

За могилами хорошо ухаживают

Рядов заметно прибавилось

Многие могилы украшают флаги Украины

Кто-то погиб еще до деоккупации Херсона

Кто-то упокоился уже после освобождения

Напомним, что Херсон пробыл в оккупации долгих восемь месяцев, но 11 ноября вернулся под контроль Украины, — после этого там стали один за одним раскрывать военные преступления российских военных.

Ранее "Телеграф" делал развернутый репортаж о том, как украинцев насиловали во время оккупации Херсонской области.