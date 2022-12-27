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россия несет лишь смерть: свежий репортаж из Херсона

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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В Херсоне стало заметно больше могил, как в городе, так и при въезде в него Новость обновлена 27 декабря 2022, 11:50
В Херсоне стало заметно больше могил, как в городе, так и при въезде в него. Фото telegraf.com.ua

Многим херсонцам пришлось отдать свои жизни

Российские оккупанты принесли много горя Херсону и продолжают нести смерть даже после бегства с правобережной части Херсонской области.

На кладбищах можно встретить довольно много свежих могил с украинскими флагами, также захоронения встречаются прямо у въезда в город. Как это выглядит, — запечатлел корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Могилы встречают уже сразу при въезде в Херсон. Невеселые кладбищенские пейзажи видны прямо из окон поезда по пути в город.

Могилы при въезде в Херсон
Могилы при въезде в Херсон

Также наш корреспондент побывал на кладбище Геологов на северо-западе Херсона, — там тоже можно встретить много свежих могил, как военных, так и мирных жителей.

Кладбище Геологов Херсон декабрь 2022
За могилами хорошо ухаживают
Кладбище Геологов Херсон декабрь 2022
Рядов заметно прибавилось
Кладбище Геологов Херсон декабрь 2022
Многие могилы украшают флаги Украины
Кладбище Геологов Херсон декабрь 2022
Кто-то погиб еще до деоккупации Херсона
Кладбище Геологов Херсон декабрь 2022
Кто-то упокоился уже после освобождения
Кладбище Геологов Херсон декабрь 2022
Кладбище Геологов Херсон декабрь 2022

Напомним, что Херсон пробыл в оккупации долгих восемь месяцев, но 11 ноября вернулся под контроль Украины, — после этого там стали один за одним раскрывать военные преступления российских военных.

Ранее "Телеграф" делал развернутый репортаж о том, как украинцев насиловали во время оккупации Херсонской области.

Теги:
#Херсон #Кладбища #Погибшие #Репортаж #Могилы