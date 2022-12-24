Обстрел россиянами Херсона: много погибших, число раненых сильно выросло

С момента деоккупации россияне беспощадно обстреливают мирный украинский город

В субботу, 24 декабря, российская федерация нанесла массированный удар по центру многострадального города Херсон. Как стало известно впоследствии, оккупационная армия рф била по мирным переулкам населенного пункта из мощных градов, в результате чего количество пострадавших среди гражданских граждан превысило полсотни.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил советник руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Обстрел центра Херсона из градов. По состоянию на данный момент известно о 58 раненых, из них 18 — тяжелых, 7 человек погибли", — написал он.

А Херсонская областная прокуратура сообщила, что погибли 8 человек.

Следует напомнить, что согласно данным местных властей, только за прошедшие сутки в результате массированных обстрелов города россией погибли пятеро гражданских людей, еще 17 получили ранения и травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших – 6-летний ребенок.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что в результате одного из последних российских обстрелов в Херсоне вражескими снарядами был поврежден многоэтажный жилой дом.

Также напомним, что как оккупационная российская армия ударила по херсонскому пункту медицинской помощи, где погибли два человека.