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росія несе лише смерть: свіжий репортаж із Херсона

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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У Херсоні стало помітно більше могил як у місті, так і при в’їзді до нього Новина оновлена 27 грудня 2022, 11:47
У Херсоні стало помітно більше могил як у місті, так і при в’їзді до нього. Фото telegraf.com.ua

Багатьом херсонцям довелося віддати своє життя

Російські окупанти принесли багато горя Херсону і продовжують нести смерть навіть після втечі з правобережної частини Херсонської області.

На цвинтарях можна зустріти чимало свіжих могил з українськими прапорами, також поховання зустрічаються просто при в’їзді до міста. Як це виглядає, — зняв кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

Могили зустрічають вже одразу при в’їзді до Херсона. Невеселі цвинтарні краєвиди видно прямо з вікон поїзда на шляху до міста.

Могили при в’їзді до Херсона
Могили при в’їзді до Херсона

Також наш кореспондент побував на цвинтарі Геологів на північному заході Херсона, — там також можна зустріти багато свіжих могил як військових, так і мирних жителів.

Кладовище Геологів Херсон Грудень 2022
За могилами добре доглядають
Кладовище Геологів Херсон Грудень 2022
Рядів помітно побільшало
Кладовище Геологів Херсон Грудень 2022
Багато могил прикрашають прапори України
Кладовище Геологів Херсон Грудень 2022
Хтось загинув ще до деокупації Херсона
Кладовище Геологів Херсон Грудень 2022
Хтось упокоївся вже після звільнення
Кладовище Геологів Херсон Грудень 2022
Кладовище Геологів Херсон Грудень 2022

Нагадаємо, що Херсон пробув в окупації довгих вісім місяців, але 11 листопада повернувся під контроль України, після чого там стали один за одним розкривати військові злочини російських військових.

Раніше "Телеграф" робив розгорнутий репортаж про те, як українців ґвалтували під час окупації Херсонської області.

Теги:
#Херсон #Кладовища #Загиблі #Репортаж #Могили