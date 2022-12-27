росія несе лише смерть: свіжий репортаж із Херсона

Багатьом херсонцям довелося віддати своє життя

Російські окупанти принесли багато горя Херсону і продовжують нести смерть навіть після втечі з правобережної частини Херсонської області.

На цвинтарях можна зустріти чимало свіжих могил з українськими прапорами, також поховання зустрічаються просто при в’їзді до міста. Як це виглядає, — зняв кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

Могили зустрічають вже одразу при в’їзді до Херсона. Невеселі цвинтарні краєвиди видно прямо з вікон поїзда на шляху до міста.

Могили при в’їзді до Херсона

Також наш кореспондент побував на цвинтарі Геологів на північному заході Херсона, — там також можна зустріти багато свіжих могил як військових, так і мирних жителів.

За могилами добре доглядають

Рядів помітно побільшало

Багато могил прикрашають прапори України

Хтось загинув ще до деокупації Херсона

Хтось упокоївся вже після звільнення

Нагадаємо, що Херсон пробув в окупації довгих вісім місяців, але 11 листопада повернувся під контроль України, після чого там стали один за одним розкривати військові злочини російських військових.

Раніше "Телеграф" робив розгорнутий репортаж про те, як українців ґвалтували під час окупації Херсонської області.