Обстріл росіянами Херсона: багато загиблих, кількість поранених різко зросла

З моменту деокупації росіяни нещадно обстрілюють мирне українське місто

У суботу, 24 грудня, російська федерація завдала масованого удару по середмістю багатостраждального міста Херсон. Як стало відомо згодом, окупаційна армія рф гатила по мирних провулках населеного пункта з потужних градів, в результаті чого кількість постраждалих серед цивільних громадян перевищила півсотні.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив радник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Обстріл центра Херсона з градів. Станом на зараз відомо про 58 поранених, з них 18 — важких, 7 людей загинули", — написав він.

А Херсонська обласна прокуратура повідомила, що загинули 8 людей.

Варто нагадати, що згідно з даними місцевої влади, лише за минулу добу в результаті масованих обстрілів міста росією загинуло п’ятеро цивільних людей, ще 17 отримали поранення та травми різного ступеню тяжкості. Серед постраждалих — 6-річна дитина.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, що унаслідок одного з останніх російських обстрілів у Херсоні ворожими снарядами був пошкоджений багатоповерховий житловий будинок.

Також нагадаємо, що як окупаційна російська армія вдарила по херсонському пункту медичної допомоги, де загинули двоє людей.