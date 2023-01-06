У Німеччині відповіли медведєву, який образив главу МЗС Бербок

Істерика медведєва показує правильність вчинків Німеччини та безпорадність росії

Після того, як Україна відкинула перемир’я путіна, його попередник Дмитро Медведєв вибухнув образами на адресу нашої країни і не тільки. Під роздачу потрапила і голова німецького МЗС Анналена Бербок, яку той назвав "німецькою бабкою".

У Німеччині вже відреагували на образу російського заступника голови радбезу, пише видання Bild.

У пості, який присвячений негативній реакції України на путінське різдвяне перемир’я, дмитро медведєв обізвав українців "свинями", а європейських партнерів — "господарями свиней" і "дивлячимися за європейським свинарником". Главу МЗС ФРН екс-президент росії назвав "німецькою бабкою", яка встигла "в’якнути" про неприпустимість перемир’я. Нагадаємо, що міністрерка закордонних справ Німеччини досить молода, їй лише 42 роки.

Хамський вираз медведєва назвали знущанням і заявили, що подібна реакція лише підтверджує правильність вчинку людей, про яких йдеться.

"Подібні тиради та образи, як і раніше, є найкращим показником того, що люди, про яких йдеться, вчинили дуже правильно, коли це так дратує таких людей як ведмедів", — сказано в повідомленні.

Також у виданні зазначили, що медведєв, судячи з усього, перебуває на межі своїх можливостей через невдачі росії. Все, що йому зараз залишається, це просто кричати образи, тим самим принижуючи ще більше росію в очах усього світу.

"Все це цілком ясно показує, що медведєв, схоже, перебуває на межі своїх можливостей через невдачі росії", — резюмували німці.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Михайло Подоляк відповів путіну на пропозицію про перемир’я. Радник голови ОП заявив, що росія має забратися з території України, жодних інших тимчасових перемир’їв не буде.