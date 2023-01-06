Політолог, доброволець ЗСУ Кирило Сазонов спеціально для "Телеграфу" пояснив, що ховається за "миротворчою" ініціативою агресора

Рішення російського диктатора путіна ввести в п’ятницю, 6 січня, з 12:00 до кінця доби 7 січня режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення в Україні – кричущий цинізм.

За путінською та РПЦшною логікою, до полудня 6 січня можна вбивати людей, у тому числі цивільних, російськими ракетами, снарядами та кулями, потім узяти паузу на півтора дня – і знову продовжити.

Ми пам’ятаємо початок вторгнення у лютому минулого року. І схвалення цього з боку російської церкви. Ми пам’ятаємо, як після деокупації навесні спливли моторошні воєнні злочини росіян – у Гостомелі, Бучі, Макарові, Бородянці. Як потім ми практично у кожному відбитому у загарбників населеному пункті знаходили катівні, масові поховання цивільних. І що на це патріарх Кирил? Він піддав когось із воєнних злочинців анафемі? Він хоч якось засудив те, що відбувається? Закликав російську армію піти з України? Ні. І він, і вся РПЦшна псевдоправославна тусовка благословляли вбивати, ґвалтувати, грабувати українців та українок, дітей та дорослих. Нічого не заважало росіянам стріляти на Великдень – і в Одесі загинула родина з дитиною. І тут путінці та кирилівці раптом згадали про інше велике християнське свято – і запропонували на якийсь час не стріляти. Парад цинізму!

Зрозуміло, що це потрібно як для внутрішнього споживання (пропагандисти вже всіляко оспівують "миротворчість" путіна та таврують "київську хунту", яка не сприймає пориви бункерного діда), так і для зовнішнього. Спроба згодувати відсоткам довірливого населення, що залишилися ще на Заході, байку про те, що "росіяни насправді дуже миролюбні, прагнуть припинення вогню, а Україна не хоче переговорів". І якийсь врожай довірливих вух пропагандисти росії зберуть. Але він буде дуже невеликим.

У цьому агресору реально потрібна оперативна пауза. І якщо вже не виходить із "Мінськом-3", з якимись ще варіантами псевдомирної угоди, то робиться спроба укласти хоча б коротке перемир’я. Не заради перемир’я і гуманізму, а щоб підтягнути резерви, боєкомплект, дати перепочинок своїм військам. Росіянам просто потрібна пауза. Хороша спроба виграти час, а також надати пропагандистам нові "боєприпаси" для інформаційних атак. Але ми цю спробу бачимо наскрізь – не поведемося.

І цілком адекватно на ці кремлівські "закидання" відреагували й в Україні, й на Заході. Всі наголосили, що бачать російський цинізм – і не підіграватимуть Кремлю.

Ми продовжимо звільняти свою територію. Адже мир, за путінською логікою, можливий, якщо Україна визнає окуповані рф території (і навіть частково не контрольовані) як частину росії, як якусь "нову реальність". Тоді як Зеленський, усе вище військово-політичне керівництво України, наші ЗСУ, наше суспільство бачать мир лише як визволення ВСІХ наших територій.

І наша – реальна – реальність переможе, на відміну від ілюзорної російської. Причому сподіваємось, що переможе вже цього року.