Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов специально для "Телеграфа" объяснил, что скрывается за "миротворческой" инициативой агрессора

Решение российского диктатора путина ввести в пятницу, 6 января, с 12:00 – до конца суток 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в Украине – вопиющий цинизм.

По путинской и РПЦшной логике, до полудня 6 января можно убивать людей, в том числе гражданских, российскими ракетами, снарядами и пулями, потом взять паузу на полтора дня – и снова продолжить.

Мы помним начало вторжения в феврале прошлого года. И одобрение этого всего со стороны русской церкви. Мы помним, как после деоккупации, весной, всплыли жуткие военные преступления россиян – в Гостомеле, Буче, Макарове, Бородянке. Как потом мы практически в каждом отбитом у захватчиков населенном пункте находили пыточные, массовые захоронения гражданских. И что на это патриарх Кирилл? Он предал кого-то из военных преступников анафеме? Он хоть как-то осудил происходящее? Призвал российскую армию уйти с Украины? Нет. И он, и вся РПЦшная псевдоправославная тусовка благословляли убивать, насиловать, грабить украинцев и украинок, детей и взрослых. Ничего не мешало россиянам стрелять на Пасху – и в Одессе тогда погибла семья с ребенком. И тут путинцы и кирилловцы вдруг вспомнили о другом великом христианском празднике – и предложили на какое-то время не стрелять. Парад цинизма!

Понятно, что это нужно как для внутреннего потребления (пропагандисты уже всячески воспевают "миротворчество" путина и клеймят "киевскую хунту", не воспринимающую порывы бункерного деда), так и для внешнего. Попытка оставшимся еще на Западе процентам доверчивого населения скормить байку о том, что "россияне на самом деле очень миролюбивые, хотят прекращения огня, а Украина не хочет переговоров". И какую-то жатву доверчивых ушей пропагандисты рф соберут. Но она будет очень невелика.

При этом агрессору реально нужна оперативная пауза. И раз уж не получается с "Минском-3", с какими-то еще вариантами псевдомирного соглашения, то делается попытка заключить хотя бы короткое перемирие. Не перемирия и гуманизма ради, а чтобы подтянуть резервы, боекомплект, дать передышку своим войскам. Россиянам просто нужна пауза. Хорошая попытка выиграть время, а также дать пропагандистам новые "боеприпасы" для информационных атак. Но мы эту попытку видим насквозь – не поведемся.

И вполне адекватно на эти кремлевские "забросы" отреагировали и в Украине, и на Западе. Все подчеркнули, что видят российский цинизм – и не будут подыгрывать Кремлю.

В итоге мы продолжим освобождать свою территорию. Ведь мир, по путинской логике, возможен, если Украина признает оккупированные рф территории (и даже частично ею не контролируемые) как часть россии, как некую "новую реальность". Тогда как Зеленский, всё высшее военно-политическое руководство Украины, наши ВСУ, наше общество видят мир лишь как освобождение ВСЕХ наших территорий.

И наша – реальная – реальность победит, в отличие от иллюзорной российской. Причем надеемся, что победит уже в этом году.