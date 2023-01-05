У Зеленского ответили на предложение патриарха кирилла о "перемирии"

В ОП не верят словам патриарха

В Украине ответили на громкое предложение путинского патриарха кирилла о перемирии и прекращении огня на рождественские праздники 6 и 7 января.

Советник глав Офиса президента Михаил Подоляк на своей странице в Twitter заявил, что РПЦ не является авторитетом для глобального православия и выступает только как пропагандист войны, и напомнил, что священнослужители этой церкви призывали к геноциду украинцев.

В связи с этим в ОП предложение патриарха расценили как возможную ловушку.

"РПЦ призвала к геноциду украинцев, поощряла массовые убийства и настаивает на еще большей милитаризации россии. Поэтому заявление РПЦ о "рождественском перемирии" – циничная ловушка и элемент пропаганды", — отметил Подоляк.

Отметим, что глава скандальной РПЦ патриарх кирилл (гундяев) выступил с предложением о перемирии на Сочельник и Рождество Христово. Он обозначил четкие временные рамки для такого предложения — с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ВСУ сообщили о возможных новых массированных ракетных атаках по Украине, которые оккупанты могут совершить 6 и 7 января.