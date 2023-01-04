В ВСУ сказали, когда ждать нового удара по Украине: сколько ракет может выпустить рф в этот раз

В ближайшее время будет как минимум два опасных дня

Российские оккупанты могут совершить очередную массированную атаку по украинским городам уже на этой неделе. Новыми датами для обстрелов захватчики могут выбрать рождественские праздники.

Так, следующими опасными днями для украинцев могут стать 6 января, когда празднуется Рождественский сочельник и 7 января, когда отмечается православное Рождество. Об этом руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала 24 каналу.

"Следующую ракетную атаку мы ожидаем в районе православного Рождества", — отметила Гуменюк.

Она также предупредила, что бдительность гражданам нужно сохранять ежедневно и не игнорировать сигналы тревоги.

"Внимательными нужно быть каждый день и особенно каждую ночь, потому что у врага еще остается запас дронов, которые они используют в ночное время, надеясь, что мы ночью их не видим. Но мы даже в темноте видим, кто они такие. Потому мы говорим о том, что вполне вероятны атаки (6 и 7 января, — Ред.), но несколько дней им нужны для подготовки", — подчеркнула Гуменюк.

В то же время координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко высказал свое мнение относительно того, сколько ракет может выпустить рф на рождественские праздники по Украине.

"На 7 января их (оккупантов, — Ред.) ударный потенциал может составлять до 50 ракет. Это меньше среднестатистического показателя в 70 ракет и может быть усилено другими средствами поражения, например ЗРК С-300 либо дронами-камикадзе. То есть, возможность как таковая у них есть", — отметил Коваленко.

По его словам, россияне, безусловно, хотят нанести этот удар, но следует понимать, что он кардинально ситуацию не изменит, как и прочие, а вместо этого приблизит российские ракетные запасы к критическому истощению.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский предупредил о длительных атаках дронами-камикадзе.