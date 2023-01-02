Новый ракетный удар по Украине россия может нанести совсем скоро: названа дата

Украинские военные готовы к любому сценарию

Российские оккупанты могут нанести очередной массированный ракетный удар по Украине. Новой датой для обстрела может стать 7 января, когда часть украинцев будет праздновать Рождество. Однако знать это наверняка не может никто, кроме российского руководства.

Учитывая, что россияне не упустили возможности запустить ракеты и беспилотники по городам нашей страны в канун Нового года, не исключено, что они повторят обстрел и на следующий праздник. Однако украинские военные готовы к любому сценарию. Об этом в эфире 24 канала сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Три дня подряд идут атаки. Как они (россияне — Ред.) спланировали, мы пока не знаем, а люди готовы. Нам нужно просто готовиться к этому и держать порох сухим, как говорится, ракеты, чтобы были заряжены, а люди готовы", — почеркнул Игнат.

Он также отметил, что наши защитники будут отражать все угрозы со стороны российских оккупантов.

"Вопрос идет об их выживании — не о нашем, а об их. Мы будем готовиться, отражать все угрозы, которые летят. Верьте в наши Вооруженные силы", — добавил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 31 декабря захватчики нанесли ракетные удары по столице Украины. В результате вражеской ракетной атаки в тот день один человек погиб, 22 — пострадали.

2 января мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что один из пострадавших во время обстрела столицы скончался в больнице.