Ракетный удар россиян по Киеву: Кличко сообщил о смерти еще одного пострадавшего
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Погибшему было 46 лет
В Киеве выросло количество жертв массированной ракетной атаки оккупантов на столицу 31 декабря. Стало известно, что 2 января в реанимации умер один из пострадавших во время обстрела.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, мужчина получил серьезные травмы и был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии. Несколько дней врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, чудо не произошло.
"Сегодня утром скончался один из пострадавших от российской атаки на столицу 31 декабря. 46-летний мужчина находился в реанимации в тяжелом состоянии", — написал городской глава.
Отметим, что в канун Нового года в результате российской атаки на гражданские объекты столицы один человек погиб, 20 — пострадали. Госпитализировали 14 пострадавших, шестерым медики оказали помощь на месте.
Напомним, что днем 31 декабря захватчики начали вновь обстреливать украинские города. Взрывы прогремели в Винницкой, Житомирской, Киевской и Харьковской областях. "Телеграф" рассказал о подробностях происшествия.