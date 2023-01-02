Ракетный удар россиян по Киеву: Кличко сообщил о смерти еще одного пострадавшего

Погибшему было 46 лет

В Киеве выросло количество жертв массированной ракетной атаки оккупантов на столицу 31 декабря. Стало известно, что 2 января в реанимации умер один из пострадавших во время обстрела.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, мужчина получил серьезные травмы и был доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии. Несколько дней врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, чудо не произошло.

"Сегодня утром скончался один из пострадавших от российской атаки на столицу 31 декабря. 46-летний мужчина находился в реанимации в тяжелом состоянии", — написал городской глава.

Отметим, что в канун Нового года в результате российской атаки на гражданские объекты столицы один человек погиб, 20 — пострадали. Госпитализировали 14 пострадавших, шестерым медики оказали помощь на месте.

Напомним, что днем 31 декабря захватчики начали вновь обстреливать украинские города. Взрывы прогремели в Винницкой, Житомирской, Киевской и Харьковской областях. "Телеграф" рассказал о подробностях происшествия.