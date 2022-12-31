Ракетные удары по Киеву повредили гостиницу, стадион и многоэтажки: фото последствий

Россияне "поздравили" с Новым годом — нанесли ракетный удар по Киеву и другим городам.

В канун нового года, 31 декабря, россияне в очередной раз нанесли массированный удар по украинским городам. Оккупанты ударили ракетами по Киеву, Николаеву, Хмельницкому и другим городам.

В Киеве под удар попали Соломенский, Печерский и Голосеевский районы.

Вражеская ракета попала в одну из гостиниц в центре столицы. Также различные степени повреждения получили стадион, здания двух школ в Соломенском районе столицы, одна — в Печерском, и один детсад в Соломенском районе.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате российской атаки на гражданские объекты Киева один человек погиб, 20 пострадали. Госпитализировали 14 пострадавших, шестерым медики оказали помощь на месте.

На месте "прилетов" побывал корреспондент "Телеграфа.

Поврежденное российским ракетным ударом здание в Киеве, 31 декабря

Поврежденный отель расположен в Соломенском районе

Обломок вражеского снаряда

От взрывной волны выбило стекла

Поврежденное здание

Также повреждены частные дома

На месте "прилетов" работают все экстренные службы

Поврежденный забор

Известно о десятках пострадавших

Последствия ракетной атаки

В жилых домах вылетело стекло

Фото и видео: Ян Доброносов

Отметим, что во время атаки на Киев в Печерском районе ранен журналист из Японии.

Также следует добавить, что украинцы уже отреагировали на своеобразное "поздравление" россиян с Новым годом. А некоторые эксперты считают, что обстрелы будут продолжаться и ночью.