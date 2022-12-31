Укр

Ракетные удары по Киеву повредили гостиницу, стадион и многоэтажки: фото последствий

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Россияне нанесли ракетный удар по Киеву Новость обновлена 31 декабря 2022, 16:44
Россияне нанесли ракетный удар по Киеву. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Россияне "поздравили" с Новым годом — нанесли ракетный удар по Киеву и другим городам.

В канун нового года, 31 декабря, россияне в очередной раз нанесли массированный удар по украинским городам. Оккупанты ударили ракетами по Киеву, Николаеву, Хмельницкому и другим городам.

В Киеве под удар попали Соломенский, Печерский и Голосеевский районы.

Вражеская ракета попала в одну из гостиниц в центре столицы. Также различные степени повреждения получили стадион, здания двух школ в Соломенском районе столицы, одна — в Печерском, и один детсад в Соломенском районе.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате российской атаки на гражданские объекты Киева один человек погиб, 20 пострадали. Госпитализировали 14 пострадавших, шестерым медики оказали помощь на месте.

На месте "прилетов" побывал корреспондент "Телеграфа.

Последствия ракетного удара по Киеву 31.12.2022 — гостиница в Соломенском районе
Поврежденное российским ракетным ударом здание в Киеве, 31 декабря
Последствия ракетного удара по Киеву 31.12.2022 — гостиница в Соломенском районе
Поврежденный отель расположен в Соломенском районе
Последствия ракетного удара по Киеву 31.12.2022 — гостиница в Соломенском районе
Последствия ракетного удара по Киеву 31.12.2022 — гостиница в Соломенском районе
Обломок вражеского снаряда
Последствия ракетного удара по Киеву 31.12.2022 — гостиница в Соломенском районе
От взрывной волны выбило стекла
Последствия ракетного удара по Киеву 31.12.2022 — гостиница в Соломенском районе
Поврежденное здание
Последствия ракетного удара по Киеву 31.12.2022 — гостиница в Соломенском районе
Также повреждены частные дома
Последствия ракетного удара по Киеву 31.12.2022 — гостиница в Соломенском районе
На месте "прилетов" работают все экстренные службы
Последствия ракетного удара по Киеву 31.12.2022 — гостиница в Соломенском районе
Поврежденный забор
Последствия ракетного удара по Киеву 31.12.2022 — гостиница в Соломенском районе
Известно о десятках пострадавших
Последствия ракетного удара по Киеву 31.12.2022
Последствия ракетной атаки
Последствия ракетного удара по Киеву 31.12.2022
В жилых домах вылетело стекло

Фото и видео: Ян Доброносов

Отметим, что во время атаки на Киев в Печерском районе ранен журналист из Японии.

Также следует добавить, что украинцы уже отреагировали на своеобразное "поздравление" россиян с Новым годом. А некоторые эксперты считают, что обстрелы будут продолжаться и ночью.

Теги:
#Ракетная атака #Росія #Київ