Ракетные удары по Киеву повредили гостиницу, стадион и многоэтажки: фото последствий
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Россияне "поздравили" с Новым годом — нанесли ракетный удар по Киеву и другим городам.
В канун нового года, 31 декабря, россияне в очередной раз нанесли массированный удар по украинским городам. Оккупанты ударили ракетами по Киеву, Николаеву, Хмельницкому и другим городам.
В Киеве под удар попали Соломенский, Печерский и Голосеевский районы.
Вражеская ракета попала в одну из гостиниц в центре столицы. Также различные степени повреждения получили стадион, здания двух школ в Соломенском районе столицы, одна — в Печерском, и один детсад в Соломенском районе.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате российской атаки на гражданские объекты Киева один человек погиб, 20 пострадали. Госпитализировали 14 пострадавших, шестерым медики оказали помощь на месте.
На месте "прилетов" побывал корреспондент "Телеграфа.
Фото и видео: Ян Доброносов
Отметим, что во время атаки на Киев в Печерском районе ранен журналист из Японии.
Также следует добавить, что украинцы уже отреагировали на своеобразное "поздравление" россиян с Новым годом. А некоторые эксперты считают, что обстрелы будут продолжаться и ночью.