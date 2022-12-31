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Ракетні удари по Києву пошкодили готель, стадіон та багатоповерхівки: фото наслідків

Автор
Тетяна Гулевата Тетяна Гулевата
Дата публікації
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Автор
Росіяни завдали ракетного удару по Києву Новина оновлена 31 грудня 2022, 16:44
Росіяни завдали ракетного удару по Києву. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Росіни "привітали" з Новим роком — завдали ракетного удару по Києву та інших містах.

Напередодні нового року, 31 грудня, росіяни вчергове завдали масовано удару по українських містах. Окупанти вдарили ракетами по Києву, Миколаєву, Хмельницькому та інших містах.

У Києві під удар потрапили Солом'янський, Печерський та Голосіївський райони.

Ворожа ракета влучила в один із готелів в центрі столиці. Також різних ступенів пошкоджень зазнали стадіон, будівлі двох шкіл в Солом‘янському районі столиці, одна — в Печерському, та один дитсадок в Солом’янському районі.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок російської атаки на цивільні об’єкти Києва одна людина загинула, 20 — постраждали. Госпіталізували 14 постраждалих, шістьом медики надали допомогу на місці.

На місці "прильотів" побував кореспондент "Телеграфа".

Наслідки ракетного удару по Києву 31.12.2022 - готель в Солом’янському районі
Пошкоджена російським ракетним ударом будівля в Києві, 31 грудня
Наслідки ракетного удару по Києву 31.12.2022 - готель в Солом’янському районі
Пошкоджений готель розташований в Солом’янському районі
Наслідки ракетного удару по Києву 31.12.2022 - готель в Солом’янському районі
Наслідки ракетного удару по Києву 31.12.2022 - готель в Солом’янському районі
Уламок ворожого снаряду
Наслідки ракетного удару по Києву 31.12.2022 - готель в Солом’янському районі
Від вибухової хвилі вибило шибки
Наслідки ракетного удару по Києву 31.12.2022 - готель в Солом’янському районі
Пошкоджена будівля
Наслідки ракетного удару по Києву 31.12.2022 - готель в Солом’янському районі
Також пошкоджені приватні будинки
Наслідки ракетного удару по Києву 31.12.2022 - готель в Солом’янському районі
На місці "прильотів" працюють всі екстренні служби
Наслідки ракетного удару по Києву 31.12.2022 - готель в Солом’янському районі
Пошкоджений паркан
Наслідки ракетного удару по Києву 31.12.2022 - готель в Солом’янському районі
Відомо про десятки постраждалих
Наслідки ракетного удару по Києву 31.12.2022
Наслідки ракетної атаки
Наслідки ракетного удару по Києву 31.12.2022
В житлових будинках повилітало скло

Фото та відео: Ян Доброносов

Відзначимо, що під час атаки на Київ у Печерському районі поранено журналіста з Японії.

Також слід додати, що українці вже відреагували на своєрідне "привітання" росіян з Новим роком. А деякі експерти вважають, що обстріли триватимуть і в ночі.

Теги:
#Ракетна атака #Росія #Київ