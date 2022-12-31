Ракетні удари по Києву пошкодили готель, стадіон та багатоповерхівки: фото наслідків

Росіни "привітали" з Новим роком — завдали ракетного удару по Києву та інших містах.

Напередодні нового року, 31 грудня, росіяни вчергове завдали масовано удару по українських містах. Окупанти вдарили ракетами по Києву, Миколаєву, Хмельницькому та інших містах.

У Києві під удар потрапили Солом'янський, Печерський та Голосіївський райони.

Ворожа ракета влучила в один із готелів в центрі столиці. Також різних ступенів пошкоджень зазнали стадіон, будівлі двох шкіл в Солом‘янському районі столиці, одна — в Печерському, та один дитсадок в Солом’янському районі.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок російської атаки на цивільні об’єкти Києва одна людина загинула, 20 — постраждали. Госпіталізували 14 постраждалих, шістьом медики надали допомогу на місці.

На місці "прильотів" побував кореспондент "Телеграфа".

Пошкоджена російським ракетним ударом будівля в Києві, 31 грудня

Пошкоджений готель розташований в Солом’янському районі

Уламок ворожого снаряду

Від вибухової хвилі вибило шибки

Пошкоджена будівля

Також пошкоджені приватні будинки

На місці "прильотів" працюють всі екстренні служби

Пошкоджений паркан

Відомо про десятки постраждалих

Наслідки ракетної атаки

В житлових будинках повилітало скло

Фото та відео: Ян Доброносов

Відзначимо, що під час атаки на Київ у Печерському районі поранено журналіста з Японії.

Також слід додати, що українці вже відреагували на своєрідне "привітання" росіян з Новим роком. А деякі експерти вважають, що обстріли триватимуть і в ночі.