Максимальне презирство: як українці реагують на новорічний ракетний удар росії

Росіяни намагаються зіпсувати свято

Російські окупанти своєрідно привітали українців із Новим роком та здійснили 31 грудня масштабний ракетний удар по цивільних об’єктах по всій Україні.

Пригода не залишилася поза увагою представників української громадськості, багато з яких не стали стримуватися у висловлюваннях і висловили все, що про це думають.

Зокрема голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зазначив, що обстріляли не лише об’єкти критичної інфраструктури, а місцями ракети впали на житлові сектори, готелі та навіть просто на дороги.

Тим часом блогер і офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін вказав на дріб'язковість росіян і на те, що вони спеціально чекали на Новий рік, щоб зіпсувати людям свято. За його словами, подібний вчинок нічого крім презирства не заслуговує.

Український військовослужбовець та співзасновник "Демократичної сокири" Юрій Гудименко своєю чергою зазначив, що українці все одно відсвяткують, а ось росіяни рано чи пізно отримають по заслугах.

Український журналіст та політичний оглядач Іван Яковіна додав, що було чути багато вибухів і висловив переконання, що обстріл триватиме і вночі.

Блогер і телеведучий Антон Швець своєю чергою пожартував про традиційні салюти.

Як повідомлялося, 31 грудня вибухи чули мешканці Вінницької, Житомирської, Київської та Харківської областей. Проте найбільшу кількість вибухів чули у Києві.