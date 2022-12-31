У кабінеті Буданова помітили мапу із москвою, а Данілов натякнув на щось цікаве у столиці рф (відео)

Жодних коментарів з приводу цікавої мапи головний розвідник країни не надав

Голова управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Кирило Буданов дав розгорнуте інтерв'ю виданню "ВВС-Україна", під час якого журналісти помітили на екрані в його кабінеті одну цікаву річ — мапу російської москви.

На опублікованих кадрах видно, як на великому моніторі, що розташований за спиною американського журналіста, увімкнена мапа столиці росії — міста москва.

Кирило Буданов дав розгорнуте інтерв'ю для американського ВВС

Наразі достеменно невідомо, чи українські розвідники "опрацьовують" цю місцевість для подальших ударів, яких почали так побоюватися росіяни або це просто хитрий тактичний хід для залякування окупаційної російської влади.

Так виглядає російська москва на карті у збільшеному варіанті

Крім того, неоднозначний пост у суботу, 31 грудня, на своїй сторінці у соцмережі оприлюднив і секретар РНБО Олексій Данілов. До свого допису він додав цікаве відео, на кадрах якого щорічний ролик із вітанням для росіян. Однак замість побажань на кадрах вмикається гучний сигнал повітряної тривоги, після чого новорічні картинки змінюються картинками щурів, що біжать у невідомому напрямку.

Варто нагадати, що у напередодні свята Нового року у москві вирішили посилити оборону міста. Зокрема, новорічні свята московити зустрічатимуть у "приємній" компанії близько 20 тисяч військовослужбовців, які будуть забезпечувати роботу засобів ППО і ПРО.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, як невідомий чоловік за допомоги цілої каністри бензину намагався підпалити головну російську ялинку, розташовану на Красній площі у москві.