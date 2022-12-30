У москві гігантська "бурулька-диверсантка" ледь не вбила генерала: ефектний момент потрапив на відео

Посадовця прооперували, адже травми виявилися досить тяжкими

У російській москві величезна бурулька ледь не вбила посадовця міністерства надзвичайних ситуацій Анатолія Єлізарова. Генерал-лейтенант очолює департамент оперативного управління мнс росії. Ефектний момент інциденту вдалося зафіксувати камерам відеоспостереження.

Як повідомляють російські телеграм-канали, гігантська брила льоду впала на чиновника з даху однієї з будівель, коли той повертався з обіду. Генерала госпіталізували. Медики діагностували у нього важкі травми і провели оперативне втручання. Попередньо, у посадовця закрита черепно-мозкова травма і компресійний перелом хребта.

"Глиба льоду завдовжки кілька метрів обрушилася на голову генералу мнс. Інцидент стався біля нежитлової будівлі на Ініціативній вулиці на заході москви, генерал-лейтенанта госпіталізовано, він у свідомості, прокуратура почала перевірку", — йдеться в тексті публікації.

Вже пізніше стало відомо, що потерпілим виявився генерал-лейтенант Анатолій Єлізаров.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у росії відправили у відставку керівника Науково-технічної служби (НТС) ФСБ генерал-полковника Едуарда Черновольцева.