В москве гигантская "сосулька-диверсантка" чуть не убила генерала: эффектный момент попал на видео

Чиновника прооперировали, ведь травмы оказались достаточно тяжелыми

В российской москве огромная сосулька чуть не убила чиновника министерства чрезвычайных ситуаций Анатолия Елизарова. Генерал-лейтенант возглавляет департамент оперативного управления мнс россии. Эффектный момент инцидента удалось зафиксировать камерам видеонаблюдения.

Как сообщают российские телеграмм-каналы, гигантская глыба льда упала на чиновника с крыши одного из зданий, когда тот возвращался с обеда. Генерал госпитализирован. Медики диагностировали у него тяжелые травмы и провели оперативное вмешательство. Предварительно у чиновника закрыта черепно-мозговая травма и компрессионный перелом позвоночника.

"Глыба льда длиной в несколько метров обрушилась на голову генералу мнс. Инцидент произошел возле нежилого здания на Инициативной улице на западе москвы, генерал-лейтенант госпитализирован, он в сознании, прокуратура начала проверку", — говорится в тексте публикации.

Уже позже стало известно, что потерпевшим оказался генерал-лейтенант Анатолий Елизаров.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в России отправили в отставку руководителя Научно-технической службы (НТС) ФСБ генерал-полковника Эдуарда Черновольцева.