Спустил на воду подлодку-убийцу и умер: в рф скончался глава компании, выпускающей носители "Калибров"

В декабре предприятие получило награды от кремлевского диктатора путина

В российском военно-промышленном комплексе могут произойти определенные перемены: накануне неожиданно скончался 66-летний Александр Бузаков – гендиректор компании "Адмиралтейские верфи" (Санкт-Петербург), производящей лодки и подлодки, в том числе носители смертоносных "Калибров", которыми враг обстреливает мирные города.

Об этом пишет OBOZREVATEL со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Еще за день до смерти, 23 декабря, АО "Адмиралтейские верфи" спустило на воду подводную лодку "Великие Луки" проекта 677 "Лада". Бузаков присутствовал на этом мероприятии.

В компании рекламировали "Великие Луки" как представителя "самых современных и перспективных отечественных неатомных подводных кораблей, как с точки зрения боевой эффективности, так и по другим тактико-техническим характеристикам".

Отмечается, что Бузаков возглавил "Адмиралтейские верфи" 10 лет назад. Именно за время его руководства предприятие начало специализироваться на строительстве усовершенствованных дизельных подлодок-носителей "Калибров".

Такие подводные лодки использовались оккупантами для ударов ракетами по Украине (Москва подтверждала это сама а апреле-2022).

Бузаков всю жизнь проработал в сфере строительства судов и кораблей.

13 декабря работники АО "Адмиралтейские верфи" были награждены Кремлем медалями "За заслуги перед отечеством" и личными благодарностями российского диктатора владимира путина.

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