россия готова снова атаковать Украину: в ОК "Юг" рассказали, когда ждать обстрелов

Погода позволяет россиянам совершить ракетный удар в ближайшее время

Стабильно несколько раз в месяц россия наносит массированный ракетный удар по территории Украины. В канун новогодних праздников возможен еще один обстрел инфраструктурных объектов, но власти страны уже готовятся к этому.

Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, чего хочет добиться россия массированной атакой на Украину.

По ее словам, враг рассчитывает оказать на украинцев максимальный психологический эффект — никому ведь не хочется встречать праздники в темноте и холоде. Играя на чувствах украинцев, враг рассчитывает нас сломить.

Также она напомнила, что корабельная группировка россиян в Черном море увеличилась до 11 судов. Три из них являются носителями ракет, одно из которых — подводное. Сейчас к пуску готовы около 20 ракет типа "Калибр", дальность полета которой до 1,5 тысяч километров.

Вероятность атаки на новогодние праздники выросла также из-за того, что погодные условия в черноморском регионе улучшились.

Ранее мы рассказывали о том, что россия получила крупную партию "Шахедов" от Ирана. Это означает, что атаки на Украину продолжатся.