Волонтеры передали ВСУ таинственное "ядерное оружие": у россиян истерика

Неожиданный удар перепугал оккупантов

Новая разработка украинских волонтеров настолько напугала российских оккупантов, что уже успели обвинить ВСУ в применении тактической ядерной бомбы.

Как рассказал в эфире "Эспрессо" глава Николаевской ОВА Виталий Ким, устройство представляет собой обычный термобарический боеприпас весом в 9 килограмм.

Ким отметил, что заявления оккупантов о применении ядерного оружия выглядят смешными.

"Но россияне настолько не ожидали, что это будет из дрона такой вес и на такое расстояние, что подняли панику", — добавил он.

По словам главы Николаевской ОВА, снаряд является изобретением украинских волонтеров с небольшими доработками и сейчас идут работы над созданием еще двух-трех таких взрывных устройств, один из которых отправят в Бахмут.

Стоит отметить, что взрыв упомянутого снаряда произошел на Кинбурнской косе, беспилотник сбросил снаряд на один из домов, в котором разместились российские оккупанты.

Как сообщалось ранее, в последнее время резко увеличилось количество взрывов на военных объектах в россии. В ГУР МО же говорят, что это дело рук украинских разведчиков, которые применяют там различные средства.