Волонтеры передали ВСУ таинственное "ядерное оружие": у россиян истерика
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Неожиданный удар перепугал оккупантов
Новая разработка украинских волонтеров настолько напугала российских оккупантов, что уже успели обвинить ВСУ в применении тактической ядерной бомбы.
Как рассказал в эфире "Эспрессо" глава Николаевской ОВА Виталий Ким, устройство представляет собой обычный термобарический боеприпас весом в 9 килограмм.
Ким отметил, что заявления оккупантов о применении ядерного оружия выглядят смешными.
"Но россияне настолько не ожидали, что это будет из дрона такой вес и на такое расстояние, что подняли панику", — добавил он.
По словам главы Николаевской ОВА, снаряд является изобретением украинских волонтеров с небольшими доработками и сейчас идут работы над созданием еще двух-трех таких взрывных устройств, один из которых отправят в Бахмут.
Стоит отметить, что взрыв упомянутого снаряда произошел на Кинбурнской косе, беспилотник сбросил снаряд на один из домов, в котором разместились российские оккупанты.
@prokopchuksviatoslav #коса #кімбур #кімбурськакоса #ксп #зсу #миколаїв #очаків #очаківвійна #дрон #ударные #ударнийдрон #dron #drones #dronechallenge #бпла #ударнийбпла #зсутоп #взрив #взриви ♬ оригінальний звук - Vadym
Как сообщалось ранее, в последнее время резко увеличилось количество взрывов на военных объектах в россии. В ГУР МО же говорят, что это дело рук украинских разведчиков, которые применяют там различные средства.