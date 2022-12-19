Волонтери передали ЗСУ таємничу "ядерну зброю": у росіян істерика
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Несподіваний удар перелякав окупантів
Нова розробка українських волонтерів настільки налякала російських окупантів, що вже встигли звинуватити ЗСУ у застосуванні тактичної ядерної бомби.
Як розповів в ефірі "Еспресо" голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пристрій є звичайним термобаричним боєприпасом вагою 9 кілограмів.
Кім зазначив, що заяви окупантів щодо застосування ядерної зброї виглядають смішними.
"Але росіяни настільки не очікували, що це буде з дрона така вага і на таку відстань, що підняли паніку", — додав він.
За словами голови Миколаївської ОВА, снаряд є винаходом українських волонтерів з невеликими доопрацюваннями і зараз точаться роботи над створенням ще двох-трьох таких вибухових пристроїв, один із яких відправлять до Бахмута.
Варто зазначити, що вибух цього снаряда стався на Кінбурнській косі, безпілотник скинув снаряд на один із будинків, у якому розмістилися російські окупанти.
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Як повідомлялося раніше, останнім часом різко збільшилася кількість вибухів на військових об’єктах у росії. У ГУР МО кажуть, що це справа рук українських розвідників, які застосовують там різні засоби.