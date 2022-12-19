Волонтери передали ЗСУ таємничу "ядерну зброю": у росіян істерика

Несподіваний удар перелякав окупантів

Нова розробка українських волонтерів настільки налякала російських окупантів, що вже встигли звинуватити ЗСУ у застосуванні тактичної ядерної бомби.

Як розповів в ефірі "Еспресо" голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пристрій є звичайним термобаричним боєприпасом вагою 9 кілограмів.

Кім зазначив, що заяви окупантів щодо застосування ядерної зброї виглядають смішними.

"Але росіяни настільки не очікували, що це буде з дрона така вага і на таку відстань, що підняли паніку", — додав він.

За словами голови Миколаївської ОВА, снаряд є винаходом українських волонтерів з невеликими доопрацюваннями і зараз точаться роботи над створенням ще двох-трьох таких вибухових пристроїв, один із яких відправлять до Бахмута.

Варто зазначити, що вибух цього снаряда стався на Кінбурнській косі, безпілотник скинув снаряд на один із будинків, у якому розмістилися російські окупанти.

Як повідомлялося раніше, останнім часом різко збільшилася кількість вибухів на військових об’єктах у росії. У ГУР МО кажуть, що це справа рук українських розвідників, які застосовують там різні засоби.