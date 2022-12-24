росія готова знову атакувати Україну: у ОК "Південь" розповіли, коли чекати на обстріл

Погода дозволяє росіянам здійснити ракетний удар найближчим часом

Стабільно кілька разів на місяць росія завдає масованого ракетного удару по території України. Напередодні новорічних свят можливий ще один обстріл інфраструктурних об’єктів, але влада країни вже готується до цього.

Спікер оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла, чого хоче добитися росія масованою атакою на Україну.

За її словами, ворог розраховує піддати українців максимальному психологічному ефекту — адже нікому не хочеться зустрічати свята у темряві та холоді. Граючи на почуттях українців, ворог розраховує нас зламати.

Також вона нагадала, що корабельне угруповання росіян у Чорному морі збільшилося до 11 суден. Три з них є носіями ракет, одне з яких — підводне. Зараз до пуску готово близько 20 ракет типу "Калібр", дальність польоту якої до 1,5 тисячі кілометрів.

Імовірність атаки на новорічні свята зросла також через те, що погодні умови у чорноморському регіоні покращали.

Раніше ми розповідали про те, що росія отримала велику партію "Шахедів" від Ірану. Це означає, що атаки на Україну продовжаться.