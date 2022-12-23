Загроза нового ракетного удару зростає: стало відомо про дії росії у Чорному морі

Кораблі Росії можуть випустити до 20 ракет по Україні з акваторії Чорного моря.

Російські війська продовжують загрожувати Україні новими обстрілами через нарощування числа своїх ракетоносіїв поблизу нашої території.

23 грудня знову зросла загроза ракетного удару з боку окупантів. За даними Оперативного командування "Південь", зараз російська армія збільшила кількість своїх ракетоносіїв у Чорному морі до трьох.

Це означає, що тепер у загарбників напоготові знаходяться 20 ракет типу "Калібр", які вони можуть випустити будь-якої миті.

Варто зазначити, що раніше у ЗМІ з’являлася інформація з посиланням на українських розвідників про те, що новий масований удар по Україні може статися 23 грудня.

Своєю чергою ЗСУ продовжують відточувати свою майстерність у захисті нашої країни від цієї загрози. Так, наприклад, під час однієї з останніх масованих атак нашим воїнам вдалося збити понад 60 ракет, при тому, що росіянами було випущено 70.

Захистити наше небо також допоможе допомога від США. Нагадаємо, що Білий дім підтвердив передачу Україні своїх ЗРК Patriot. А президент Володимир Зеленський на зустрічі з послами заявив про швидке суттєве посилення ЗСУ, у тому числі у сфері ППО та ПРО.

Нагадаємо, раніше ми писали про черговий ракетний удар окупантів, в результаті якого було поранено матір і маленьку дитину.