Спустив на воду підводний човен-вбивцю і помер: в рф пішов з життя глава компанії, яка випускає носії "Калібрів"

У грудні підприємство отримало нагороди від кремлівського диктатора путіна

У російському військово-промисловому комплексі можуть відбутися певні зміни: напередодні несподівано помер 66-річний Олександр Бузаков — гендиректор компанії "Адміралтейські верфі" (Санкт-Петербург), що виробляє човни та підводні човни, у тому числі носії смертоносних " Калібрів ", якими рф обстрілює мирні міста.

Про це пише OBOZREVATEL із посиланням на прес-службу підприємства.

Ще за день до смерті, 23 грудня, АТ "Адміралтейські верфі" спустило на воду підводний човен "Великі Луки" проекту 677 "Лада". Бузаков був присутній на цьому заході.

У компанії рекламували "Великі Луки" як представника "найсучасніших і найперспективніших вітчизняних неатомних підводних кораблів, як з погляду бойової ефективності, так і за іншими тактико-технічними характеристиками".

Наголошується, що Бузаков очолив "Адміралтейські верфі" 10 років тому. Саме за час його керівництва підприємство почало спеціалізуватися на будівництві вдосконалених дизельних підводних човнів-носіїв "Калібрів".

Такі підводні човни використовувалися окупантами для ударів ракетами по Україні (Москва підтверджувала це сама в квітні-2022).

Бузаков все життя пропрацював у сфері будівництва суден та кораблів.

13 грудня працівники АТ "Адміралтейські верфі" були нагороджені Кремлем медалями "За заслуги перед вітчизною" та особистими подяками російського диктатора володимира путіна.

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