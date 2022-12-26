Нашли в луже крови: в Индии при загадочных обстоятельствах погиб один из богатейших российских депутатов

В этот день также погиб и друг депутата

В Индии при неизвестных обстоятельствах погиб один из самых богатых российских депутатов Павел Антов. В этот день он отмечал свое 65-летие.

Информацию о смерти Антонова распространил российский популярный Telegram-канал "Shot". В сообщении указывается, что тело миллиардера было обнаружено в луже крови под окнами индийского отеля в Райагаде, что в штате Одиша. Согласно предварительным данным, причиной гибели Антонова является падение с третьего этажа.

"Известно, что погибший прилетел в Индию ещё с тремя российскими туристами, чтобы отметить своё 65-летие", — говорится в посте.

Кроме того, стало известно, что одного из его друзей депутата обнаружили в номере без сознания среди пустых бутылок из-под вина. Позже он скончается во время госпитализации, а причину его смерти устанавливают до сих пор. Авторы поста, ссылаясь на индийских правоохранителей, пишут, что не исключено, что Павел Антов мог впасть в депрессию из-за смерти друга и покончить с собой.

Что известно о Павле Антонове

Павел Антов — депутат законодательного собрания Владимирской области, вице-президент группы компаний "Владимирский стандарт". В 2018 году "Форбс" оценил его заработок в 10 млрд рублей. Тогда Антов возглавил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в россии.

Напомним, ранее мы писали о том, что российские топ-менеджеры умирают в рф при загадочных обстоятельствах.

Также мы сообщали о том, что бывшего топ-менеджера российской газовой компании нашли убитым. Мужчина предположительно убил семью и застрелился, и он был в этом не первый.