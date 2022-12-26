Знайшли в калюжі крові: в Індії за загадкових обставин загинув один із найбагатших російських депутатів

Цього дня також загинув і друг депутата

В Індії за невідомих обставин загинув один із найбагатших російських депутатів Павло Антов. Цього дня він відзначав своє 65-річчя.

Інформацію про смерть Антонова розповсюдив російський популярний Telegram-канал "Shot". У повідомленні зазначається, що тіло мільярдера було виявлено у калюжі крові під вікнами індійського готелю в Райагаді, що в штаті Одіша. За попередніми даними, причиною загибелі Антонова є падіння третього поверху.

"Відомо, що загиблий прилетів до Індії ще з трьома російськими туристами, щоб відзначити своє 65-річчя", — йдеться у пості.

Крім того, стало відомо, що одного з його друзів депутата виявили в номері непритомний серед порожніх пляшок з-під вина. Пізніше він помер під час госпіталізації, а причину його смерті встановлюють досі. Автори посту, посилаючись на індійських правоохоронців, пишуть, що не виключено, що Павло Антов міг впасти в депресію через смерть друга і накласти на себе руки.

Що відомо про Павла Антонова

Павло Антов — депутат законодавчих зборів Володимирської області, віце-президент групи компаній "Володимирський стандарт". У 2018 році "Форбс" оцінив його заробіток у 10 млрд. рублів. Тоді Антов очолив рейтинг найбагатших депутатів та чиновників у росії.

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