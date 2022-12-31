В кабинете Буданова заметили карту с москвой, а Данилов намекнул на что-то интересное в столице рф (видео)

Никаких комментариев по поводу интересной карты главный разведчик страны не предоставил

Глава управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов дал развернутое интервью изданию "ВВС-Украина", во время которого журналисты заметили на экране в его кабинете одну интересную вещь — карту российской москвы.

На опубликованных кадрах видно, как на большом мониторе, расположенном за спиной американского журналиста, включена карта столицы россии – города москва.

Кирилл Буданов дал развернутое интервью для американского BBC

Сейчас точно неизвестно, "разрабатывают" ли украинские разведчики эту местность для дальнейших ударов, которых начали так опасаться россияне или это просто хитрый тактический ход для запугивания оккупационных российских властей.

Так выглядит российская москва на карте в увеличенном варианте.

Кроме того, неоднозначный пост в субботу, 31 декабря, на своей странице в соцсети обнародовал и секретарь СНБО Алексей Данилов. К своей публикации он добавил интересное видео, на кадрах которого ежегодный ролик с поздравлением для россиян. Однако вместо пожеланий на кадрах включается громкий сигнал воздушной тревоги, после чего новогодние картинки сменяются картинками бегущих в неизвестном направлении крыс.

Следует напомнить, что в канун праздника Нового года в Москве решили усилить оборону города. В частности, новогодние праздники московиты будут встречать в "приятной" компании около 20 тысяч военнослужащих, обеспечивающих работу средств ПВО и ПРО.

Ранее "Телеграф" также сообщал, как неизвестный мужчина с помощью целой канистры бензина пытался поджечь главную российскую елку, расположенную на Красной площади в Москве.