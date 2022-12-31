Искали новогоднее настроение? На Красной площади в Москве пытались поджечь елку

Человек был настроен серьезно — пришел к стенам Кремля с канистрой бензина

На россии продолжают работать "пироманы-любители". Не успело догореть здание у вокзалов в Ростове-на-Дону, как новогоднего настроения решил добавить жителям Москвы один из российских граждан. Неизвестного мужчину задержали местные правоохранители, когда тот начал обливать бензином главную елку на Красной площади посреди дня.

Об инциденте сообщает российское издание "Известия". Отметим, что инцидент произошел в центре российской столицы в пятницу, 30 декабря.

Россиянин, весьма необычным способом пытавшийся вернуть себе новогоднюю атмосферу, пришел на Красную площадь вместе с канистрой бензина. Первоначально на него не обратили внимание, но когда он начал разливать горючее вблизи елки, полицейские сразу же его схватили.

Мотивы задержанного не озвучиваются, но вполне возможно, что кому-то из жителей Москвы наконец-то захотелось провозгласить антивоенный протест. Что ждет россиянина, который сейчас находится за решеткой, неизвестно. Елка же сейчас усиленно охраняется.

Это событие уже стало очень популярным среди пользователей сети. Некоторые говорят, что это действительно придает праздничное настроение, а другие шутят о "разогреве" в виде елки перед главным пожаром в Кремле.

Стоит отметить, что празднование Нового года в рф сейчас не сильно задалось. Изначально в сети раскритиковали проект праздничных украшений в Москве, прославляющих российско-украинскую войну.

После этого в других регионах начался настоящий "парад" неудачных скульптур и памятников к зимним праздникам. Так, россияне "наслаждаются" снегуркой-шойгой и весьма специфическим зайцем.