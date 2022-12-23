В Москве снова мощный пожар: горит общежитие ОМОН

В здании проведена эвакуация

На территории россии продолжаются пожары. На этот раз пламенем оказалось охвачено здание Главного управления Росгвардии по москве.

Так, по данным российского издания ТАСС, которое ссылается экстренные службы, в столице рф горит общежитие ОМОН на улице Твардовского. Туда уже отправились пожарные.

Выяснилось, что загорание происходит на седьмом этаже в комнате хранения бронежилетов.

"Очаг возгорания находится в крыле общежития. Проведена эвакуация. Пожар удалось оперативно локализовать", — передает росСМИ.

Тем временем, появилась информация, что возгоранию присвоили ранг 1-БИС. Что означает, что для тушения пожара возможностей двух пожарных расчетов будет недостаточно. По данным пропагандистского Telegram-канала "Звезда", в настоящее время пламя уже было ликвидировано.

Отметим, что сегодня ночью столица страны-агрессора уже переживала один подобный инцидент. В прошлый раз огонь добрался до построек на территории столичной воинской части. По предварительным данным, огонь охватил гаражные боксы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в момент проведения ремонтных работ на единственном российском авианосце произошел пожар.

Также мы сообщали о том, что за несколько дней в москве случились масштабные пожары в нескольких торговых центрах.