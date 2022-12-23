У москві знову потужна пожежа: горить гуртожиток ОМОН
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У будівлі проведено евакуацію
На території росії тривають пожежі. Цього разу полум’ям виявилося охоплено будинок Головного управління Росгвардії по москві.
Так, за даними російського видання ТАСС, яке посилається екстрені служби, у столиці росії горить гуртожиток ОМОН на вулиці Твардовського. Туди вже вирушили пожежники.
З’ясувалося, що спалах відбувається на сьомому поверсі в кімнаті зберігання бронежилетів.
"Вогнища займання знаходиться в крилі гуртожитку. Проведено евакуацію. Пожежу вдалося оперативно локалізувати", — передає росЗМІ.
Тим часом, з’явилася інформація, що спалаху надали ранг 1-ВІС. Що означає, що для гасіння пожежі можливостей двох пожежних розрахунків буде недостатньо. За даними пропагандистського Telegram-каналу "Зірка", наразі полум’я вже було ліквідовано.
Зазначимо, що сьогодні вночі столиця країни-агресора вже переживала подібний інцидент. Минулого разу вогонь дістався до споруд на території столичної військової частини. За попередніми даними, вогонь охопив гаражні бокси.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в момент проведення ремонтних робіт на єдиному російському авіаносці сталася пожежа.
Також ми повідомляли про те, що за кілька днів у Москві трапилися масштабні пожежі у кількох торгових центрах.