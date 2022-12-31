Шукали новорічний настрій? На Красній площі в Москві намагалися підпалити ялинку

Чоловік був налаштований серйозно — прийшов до стін Кремля із каністрою бензину

На росії продовжують працювати "піромани-любителі". Не встигла відпалати будівля поблизу вокзалів у Ростові-на-Дону, як новорічного настрою вирішив додати жителям Москви один із російських громадян. Невідомого чоловіка затримали місцеві правоохоронці, коли той почав обливати бензином одну із ялинок на Красній площі посеред дня.

Про інцидент повідомляє російське видання "Известия". Зазначимо, що інцидент відбувся у центрі російської столиці у п'ятницю, 30 грудня.

Росіянин, який вельми незвичним способом намагався повернути собі новорічну атмосферу, прийшов на Красну площу разом із каністрою бензину. Початково на нього не звернули увагу, але коли він почав розливати пальне поблизу ялинки, полійцейські одразу ж його схопили.

Мотиви затриманого не озвучуються, але цілком імовірно, що комусь із жителів Москви нарешті захотілося проголосити антивоєнний протест. Що чекає на росіянина, котрий наразі знаходиться за ґратами, невідомо.

Проте ця подія вже стала вельми популярною серед користувачів мережі. Дехто говорить, що це справді додає святкового настрою, а інші жартують про "розігрів" у вигляді ялинки перед головною пожежею у Кремлі.

Варто зазначити, що святкування Нового року в росії нині не сильно вдається. Початково в мережі розкритикували проєкт святкових прикрас у Москві, які прославляють російсько-україньску війну.

Після цього в інших регіонах почався справжній "парад" невдалих скульптур і пам'ятників до зимових свят. Так, росіяни "насолоджуються" снігуркою-шойгу та вельми специфічним зайцем.