У Києві при ракетному ударі рф постраждав журналіст-іноземець: що відомо про його стан

Журналіста було госпіталізовано

Під час масштабного ракетного удару по Києву поранення отримали понад десяток людей, серед яких журналіст із Японії.

Як повідомив радник голови МВС Антон Геращенко, пораненого журналіста звуть Ватару Секіта, він є представником національної газети The Asahi Shimbun.

"Дуже дякую за цей рік. Сонячне небо у новорічну ніч. Схоже, що температура підніметься приблизно до 6 градусів. Тепла зима цього року. Звичайно, ситуація, як і раніше, важка, але погода допомагає й Україні. добрим для всіх", — написав Секіта всього за чотири години до початку обстрілу.

Про стан журналіста подробиць поки не надходило, проте, судячи з відео, яке з’явилося в мережі, він отримав поранення ноги та був госпіталізований.

За даними Київської військово-цивільної адміністрації під час обстрілу поранення отримали щонайменше 11 людей.

Як повідомлялося раніше, вдень 31 грудня росіяни завдали масштабного ракетного удару по Україні, вибухи чули мешканці Вінницької, Житомирської, Київської та Харківської областей. Однак найжорсткішим був обстріл Києва, де чули щонайменше 10 вибухів.