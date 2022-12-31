Максимальное презрение: как украинцы реагируют на новогодний ракетный удар россии

Россияне пытаются испортить праздник

Российские оккупанты своеобразно поздравили украинцев с Новым годом и совершили 31 декабря масштабный ракетный удар по гражданским объектам по всей Украине.

Происшествие не осталось без внимания представителей украинской общественности, многие из которых не стали сдерживаться в выражениях и высказали все, что об этом думают.

В частности глава Николаевской ОВА Виталий Ким отметил, что обстрелам подверглись не только объекты критической инфраструктуры, а местами ракеты упали на жилые сектора, гостиницы и даже просто на дороги.

Тем временем блогер и офицер армии обороны Израиля Игаль Левин указал на мелочность россиян и на то, что они специально ждали Нового года, чтобы испортить людям праздник. По его словам, подобный поступок ничего кроме презрения не заслуживает.

Украинский военнослужащий и сооснователь "Демократической сокиры" Юрий Гудыменко в свою очередь отметил, что украинцы все равно отпразднуют, а вот россияне рано или поздно получат по заслугах.

Украинский журналист и политический обозреватель Иван Яковина добавил, что было слышно много взрывов и выразил убеждение, что обстрелы продолжатся и ночью.

Блогер и телеведущий Антон Швец в свою очередь пошутил о традиционных салютах.

Как сообщалось, 31 декабря взрывы слышали жители Винницкой, Житомирской, Киевской и Харьковской областей. Однако наибольшее количество взрывов слышали в Киеве.