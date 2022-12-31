В Киеве при ракетном ударе рф пострадал журналист-иностранец: что известно о его состоянии

Журналист был госпитализирован

Во время масштабного ракетного удара по Киеву ранение получили более десятка человек, среди которых журналист из Японии.

Как сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, раненного журналиста зовут Ватару Секита, он является представителем национальной газеты The Asahi Shimbun.

"Большое спасибо за этот год. Солнечное небо в новогоднюю ночь. Похоже, что температура поднимется примерно до 6 градусов. Теплая зима в этом году. Конечно, ситуация по-прежнему тяжелая, но погода помогает и Украине. Я надеюсь, что 2023 год будет хорошим для всех", — написал Секита всего за четыре часа до начала обстрела.

О состоянии журналиста подробностей пока не поступало, однако судя по видео, которое появилось в сети, он получил ранение ноги и был госпитализирован.

По данным Киевской военно-гражданской администрации во время обстрела ранения получили по меньшей мере 11 человек.

Как сообщалось ранее, днем 31 декабря россияне нанесли масштабный ракетный удар по Украине, взрывы слышали жители Винницкой, Житомирской, Киевской и Харьковской областей. Однако наиболее жестким был обстрел Киева, где слышали по меньшей мере 10 взрывов.