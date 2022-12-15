Впали в ересь и продвигают "русский мир": Вселенский патриарх жестко прошелся по РПЦ

Вселенский патриарх обвинил РПЦ в поддержке путинского режима

Российский патриарх кирилл впал в ересь, а после маргинализации религии в СССР современная РПЦ представляет собой лишь инструмент в руках кремля для продвижения идеологии "русского мира".

С таким посланием выступил перед участниками конференции в ОАЭ Вселенский патриарх Варфоломей. По его словам кирилл принимает активное участие в продвижении этой идеологии.

Он отметил, что со времен падения Константинополя и особенно с начала XIX века россия начала использовать религиозные чувства для оправдания своего имперского экспансионизма и достижения военных и политических целей.

Вселенский патриарх подчеркнул, что попытки продвижения россией идеи о статусе Москвы как "Третьего Рима" были осуждены как ересь по причине этнорасизма в 1872 году. Однако это не помешало руководству страны активно этим пользоваться, в том числе и раздувая раскол между верующими на Балканах в начале XX века.

"Эта идеология является инструментом легитимации российского экспансионизма и основой его евразийской стратегии. Связь с прошлым этнорасизмом и настоящим "русского мира" – очевидна. Вера таким образом становится стержнем идеологии путинского режима", — сказал Варфоломей.

По его словам, это и является причиной раскола в православном мире, поскольку часть церквей следуют за Вселенским патриархатом, патриархи зависимых от россии стран слепо следуют за РПЦ, а третьи предпочитают хранить молчание.

По его словам, российское православие было подкошено антирелигиозной политикой СССР, а затем к нему добавился современный неоимпериализм.

"Неоимперский режим, нуждаясь в самоукреплении, полагался на то, что считал ценным политическим капиталом: восстановление религиозных чувств российского народа. К сожалению, ему удалось направить на этот путь часть православного духовенства. Главным образом последнее восприняло и укрепило еретические подходы царского режима в контексте неправильного толкования церковных канонов, отчасти из-за духовного разложения советского периода", — сказал Варфоломей.

Он призвал международное сообщество не игнорировать "инструментализацию религии", поскольку она имеет влияние на общество.

Напомним, ранее митрополит Украинской грекокатолической церкви Борис Гудзяк в интервью "Телеграфу" рассказал, что российский патриарх в настоящее время ничем не отличается от путинских олигархов.