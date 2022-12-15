Впали в єресь і просувають "русскій мір": Вселенський патріарх жорстко пройшовся по РПЦ

Вселенський патріарх звинуватив РПЦ у підтримці путінського режиму

Російський патріарх кирилл впав у єресь, а після маргіналізації релігії в СРСР сучасна РПЦ є лише інструментом у руках кремля для просування ідеології "русского міра".

З таким посланням виступив перед учасниками конференції в ОАЕ Вселенський патріарх Варфоломій. За його словами, кирилл бере активну участь у просуванні цієї ідеології.

Він зазначив, що з часів падіння Константинополя та особливо з початку ХІХ століття росія почала використовувати релігійні почуття для виправдання свого імперського експансіонізму та досягнення військових та політичних цілей.

Вселенський патріарх підкреслив, що спроби просування росією ідеї про статус Москви як "Третього Риму" були засуджені як єресь через етнорасизм у 1872 році. Однак це не завадило керівництву країни активно цим користуватися, в тому числі роздмухуючи розкол між вірянами на Балканах на початку XX століття.

"Ця ідеологія є інструментом легітимації російського експансіонізму та основою його євразійської стратегії. Зв’язок із минулим етнорасизмом і сьогоденням "російського світу" – очевидна. Віра таким чином стає стрижнем ідеології путінського режиму", — сказав Варфоломій.

За його словами, це і є причиною розколу в православному світі, оскільки частина церков йдуть за Вселенським патріархатом, патріархи залежних від росії країн сліпо йдуть за РПЦ, а треті вважають за краще зберігати мовчання.

За його словами, російське православ’я було підкошене антирелігійною політикою СРСР, а потім до нього додався сучасний неоімперіалізм.

"Неоімперський режим, потребуючи самозміцнення, покладався на те, що вважав цінним політичним капіталом: відновлення релігійних почуттів російського народу. На жаль, йому вдалося направити на цей шлях частину православного духовенства. Головним чином останнє сприйняло і зміцнило єретичні підходи царського режиму в контексті неправильного тлумачення церковних канонів, частково через духовне розкладання радянського періоду", — сказав Варфоломій.

Він закликав міжнародну спільноту не ігнорувати "інструменталізацію релігії", оскільки вона має вплив на суспільство.

Нагадаємо, раніше митрополит Української греко-католицької церкви Борис Гудзяк в інтерв’ю "Телеграфу" розповів, що російський патріарх нині нічим не відрізняється від путінських олігархів.