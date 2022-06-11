РПЦ благословила солдатів рф на різанину в Бучі: стало відомо, хто став ідеологом

Священник розповів, хто "благословив" росіян убивати українців.

Російських окупантів, які чинили звірства у Бучі (Київська область) "благословили" на вбивство українців ієрархи РПЦ. При цьому ідеологами війни є багато російських церковників, а не тільки патріарх Кирил.

Про це розповів архімандрит і доктор філософських наук Кирило Говорун у програмі "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

За його словами, російський диктатор володимир путін фактично створив конкуренцію між церковними ідеологами "русского мира", а тому вона підтримується з багатьох "альтернативних джерел". Одним з таких Говорун називає митрополита Псковського Тихона Шевкунова, якого вважають духовником путіна.

"Він до речі, зараз мовчить про війну, але він зробив дуже багато для того, щоб ця війна сталася", — сказав Говорун.

За його словами, Шевкунов тісно пов’язаний із КДБ та окремими групами російського істеблішменту, які не підтримують Кирила.

"Він практично займався освітньою діяльністю і консолідував російські еліти навколо власного шовіністичного проєкту. Ми говоримо про два подібні шовіністичні проєкти, але вони були різні, вони конкурували один з одним", — додав він.

Зокрема Говорун зазначає, що до звірств у Бучі причетна дивізія псковських десантників, яка перебуває у тісному зв’язку з єпархією Шевкунова. До війни вони проводили спільні заходи та фестивалі, а єпархія допомагала дивізії у документації історії та інших речах.

Це може свідчити, що псковські десантники отримали "благословення" від священників на вбивство мирних українців. Втім, такий вчинок не відповідає біблійним канонам.

"Це свідомий гріх, на який пішли ієрархи та церковники, які благословляють російську зброю на вбивство і продовжують підтримувати цю війну", — наголосив Говорун.

Як повідомлялося раніше, Говорун розповів, що УПЦ зараз щиро прагне розірвати зв’язки з Москвою та РПЦ, щоб здобути незалежність, однак немає впевненості в тому, що їй вдасться це зробити.