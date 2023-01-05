Путинский патриарх кирилл сделал громкое предложение о перемирии

Российским предложениям нет веры, даже если их произносят вроде бы священнослужители

Глава скандальной русской православной церкви (РПЦ) кирилл (гундяев) выступил с предложением по рождественскому перемирию. Он призвал стороны прекратить огонь в течение 6 и 7 января, в дни, когда по юлианскому календарю отмечают Сочельник и Рождество Христово. По всей вероятности, идею подобного перемирия российский патриарх позаимствовал из истории Первой мировой войны, когда британские и немецкие солдаты даже сыграли в футбол на праздник.

Подробности о предложении кирилла сообщают росСМИ. Первопричиной того, чтобы на определенный период были прекращены боевые действия, пропутинский священник называет необходимость дать "православным людям посетить службы на Рождество".

"Я, кирилл, патриарх московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить рождественское перемирие", — говорится в публикации на официальном сайте РПЦ.

Следует отметить, что кирилл обозначил и четкие временные рамки для такого предложения — с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Украинская сторона пока официально не отреагировала на слова русского патриарха.

Это уже второй раз, когда российская сторона первой заикается о вероятном прекращении огня на зимние праздники. Предварительно звучали намеки на возможность новогоднего перемирия, но в Кремле заявили, что не получали подобные предложения от Киева. Очевидно, именно поэтому агрессоры решили "поздравить" украинцев особым образом, устроив очередную массированную ракетную атаку.