Рождественское перемирие: солдаты бросили оружие ради футбола

В Первую мировую войну английские и немецкие солдаты провели футбольный матч

Почти вся Европа 25 декабря отмечает Рождество. Праздник настолько светлый, что даже в самые темные времена оставалось место для чуда в этот день.

1914 года. Весь континент увяз в Первой мировой войне. Но за неделю до Рождества некоторые английские и немецкие солдаты начали петь праздничные песни в окопах. Потом пошли разговоры, обмен подарками. Напряженность была снижена до такой степени, что воины переходили линию фронта, чтобы покурить со своими врагами, в которых еще недавно стреляли.

Немецкие и английские солдаты вышли поговорить

А на Рождество солдаты обеих сторон вышли на нейтральную полосу, чтобы сыграть футбольный матч.

Британский солдат Эрни Уильямс так вспоминал тот день:

"Мяч появился непонятно откуда. Это был настоящий футбол. Некоторые сняли куртки и поставили их как штанги ворот. Один парень попал в ворота, и первому голу радовались обе команды. Никакой враждебности не было".

Какой был счет уже никто и не вспомнит. Да разве это и важно, в таких случаях говорят: победила дружба. А в историю футбольные события Первой мировой войны вошли как Рождественское перемирие.

Крест установили на месте, где проходил футбольный матч

О матче даже писала британская газета Daily Mail.

Через сто лет в Британии открыли памятник, посвященный тем событиям. Композиция, изображающая солдат враждующих армий, которые тянутся друг к другу для рукопожатия, получила название All Together Now ("Сейчас мы заодно").