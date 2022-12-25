Різдвяне перемир’я: солдати кинули зброю заради футболу
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У Першу світову війну англійські та німецькі солдати провели футбольний матч
Майже вся Європа 25 грудня відзначає Різдво. Свято настільки світле, що навіть у найтемніші часи залишалося місце для дива цього дня.
1914 рік. Весь континент загруз у Першій світовій війні. Але за тиждень до Різдва деякі англійські та німецькі солдати почали співати святкові пісні в окопах. Потім пішли розмови, обмін подарунками. Напруженість була знижена настільки, що воїни переходили лінію фронту, щоб покурити зі своїми ворогами, в яких ще недавно стріляли.
А на Різдво солдати з обох боків вийшли на нейтральну смугу, щоб зіграти футбольний матч.
Британський солдат Ерні Вільямс так згадував той день:
"М’яч з’явився незрозуміло звідки. Це був справжній футбол. Деякі зняли куртки та поставили їх як штанги воріт. Один хлопець влучив у ворота, і першому голу раділи обидві команди. Жодної ворожості не було".
Який був рахунок, вже ніхто і не згадає. Та хіба це й важливо, у таких випадках кажуть: перемогла дружба. А до історії футбольні події Першої світової війни увійшли як Різдвяне перемир’я.
Про матч навіть писала британська газета Daily Mail.
Через сто років у Британії відкрили пам’ятник, присвячений тим подіям. Композиція, що зображує солдат ворогуючих армій, які тягнуться один до одного для рукостискання, отримала назву All Together Now ("Зараз ми заразом").